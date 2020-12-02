Более сотни дел о недостоверном декларировании закрыто – и.о. руководителя САП

Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры (САП) Максим Грищук.

"Уже закрыто 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам", - рассказал Грищук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды по ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) будут закрыты. Еще по одному делу, как рассказал и.о. руководителя САП, не переданы документы после определения подсудности, а еще по одному остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

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