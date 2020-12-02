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Более сотни дел о недостоверном декларировании закрыто – и.о. руководителя САП

02.12.2020 / 11:46
В связи с признанием неконституционной нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыто 103 уголовных производства.

Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры (САП) Максим Грищук.

"Уже закрыто 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам", - рассказал Грищук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды по ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) будут закрыты. Еще по одному делу, как рассказал и.о. руководителя САП, не переданы документы после определения подсудности, а еще по одному остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

Источник

САП, декларирование
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