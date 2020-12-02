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В Запорожье УПЦ проводит «Парад Рождественских елок» для детей

02.12.2020 / 12:05
В Запорожье УПЦ проводит «Парад Рождественских елок» для детей
Источник: Центр информации УПЦ
Из присланных конкурсантами фотографий будет создан видеоролик, который опубликуют на сайте епархии

В Запорожской области при поддержке УПЦ стартовал «Парад рождественских ёлок».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, для участия в конкурсе нужно прислать фотографии оригинально украшенного Рождественского дерева.

«Приближается Рождество Христово. Скорее всего, оно будет необычным, непривычным и поэтому необыкновенным. Возможно, в этот раз не будет чего-то, к чему мы привыкли. Но это не умаляет праздника и радости, которую он несёт. Обязательным атрибутом праздника будет рождественская ёлочка. Давайте соберём все наши рождественские красавицы, искусственные и настоящие, но украшенные игрушками, сделанными своими руками, или самые причудливые, сделанные самостоятельно из разнообразных материалов, и пусть умножится рождественская радость для всех!» — призвали организаторы.

 Принять участие в конкурсе могут воспитанники воскресных школ Запорожской епархии, их родители и учителя.

 Присылать фотографии (не менее пяти) ёлочек можно до 4 января 2021 г. на shkolaznatokov@gmail.com.

  Из присланных конкурсантами фотографий будет создан видеоролик, который опубликуют на сайте епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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