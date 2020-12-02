На Донеччине УПЦ начала благотворительную акцию для нуждающихся ко дню Святого Николая

На Донеччине Украинская Православная Церковь начала ежегодную масштабную благотворительную акцию к дню памяти святого Николая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, при храмах епархии пройдут благотворительные ярмарки, проведут сбор тёплых вещей, сладостей, игрушек и финансовой помощи нуждающимся. Собранную помощь передадут многодетным семьям, одиноким пожилым людям, пациентам больниц, семьям, в которых воспитывается ребёнок с особыми потребностями.

«Пусть дела милосердия, которые оказывал святой Николай нуждающимся, служат для нас образцом благотворительности! Чудеса — это дела милосердия, ежедневная помощь нуждающимся, утешение отчаявшихся и неравнодушие к чужой беде. Тот, кто идёт по такому пути, — настоящий "помощник святителя Николая"!» — пишут организаторы.

Приобщиться к доброму делу могут учебные заведения, учреждения культуры, аптеки, магазины и все желающие.