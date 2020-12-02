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Митрополит Элладской Церкви напомнил о системных нарушениях прав верующих УПЦ после томоса

02.12.2020 / 12:11
Митрополит Элладской Церкви напомнил о системных нарушениях прав верующих УПЦ после томоса
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению владыки, после незаконного предоставления автокефалии в Украине началось беспрецедентное преследование канонической Православной Церкви

После предоставления Константинопольским патриархатом томоса ПЦУ, началось преследование верующих Украинской Православной Церкви.

Об этом митрополит Элладской Православной Церкви Серафим Пирейский заявил греческому изданию «Вима Ортодоксия».

По мнению владыки Серафима, люди, которые преследуют, грабят, прибегают к насилию по отношению к УПЦ, находятся не на пути к спасению, а на пути к погибели.

Митрополит Серафим заявил, что сторонники предоставления Томоса пытаются оправдать свою позицию тем, что в Украине, после предоставления «автокефалии», была создана «новая реальность».

Например, монах Никита с афонского монастыря Пантократор, написавший брошюру в защиту томоса, утверждает, что «миллионы украинцев уже 27 лет находятся в расколе, не зная почему. Мы все должны радоваться, потому что украинский народ в целом нашел «путь спасения», а в Церкви Христовой появилось много миллионов новых членов».

Отвечая этому монаху, митрополит Серафим пишет: «Новая реальность в Украине, отец Никита, после предоставления автокефалии совершенно иная, и вы не можете игнорировать или замалчивать ее. После незаконного предоставления автокефалии в Украине началось беспрецедентное преследование канонической Православной Церкви, находящейся под омофором митрополита Онуфрия».

«Епископов, священников, монахов и верующих избивают, монастыри и храмы захватывают, а общины канонической Церкви преследуют, принуждая сменить название на «Русскую Церковь» и оказывают беспрецедентное давление», – отмечает владыка.

«Как это возможно, что люди, которые преследуют, грабят, прибегают к насилию, находятся на "пути к спасению"? Нет, отец Никита, они не на "пути спасения", а на пути погибели», – пишет дальше митрополит Серафим.

Он подчеркивает, что «вселенский патриархат пытался с помощью Украинской автокефалии вывести (якобы) на «путь спасения» горстку людей, ничтожное меньшинство украинского народа. И чего он в итоге добился? Он не сумел вывести их на «путь спасения», но вместе с тем создал всеправославный раскол. Это было «достижением» Вселенского Патриархата? Это и есть быть на «пути спасения?», – подчеркнул митрополит Серафим.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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