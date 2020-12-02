Митрополит Элладской Церкви напомнил о системных нарушениях прав верующих УПЦ после томоса

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Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-1923.11.2020 / 09:02Последние новости рубрики
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ВОЗ обещает постараться определить происхождение COVID-19
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Число новых случаев COVID-19 в мире снизилось впервые за осень - ВОЗ
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Moderna подает вакцину на частичное утверждение в ЕС и США
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Байден назвал кандидатов на ключевые должности в экономическо-финансовом блоке правительства
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Черная дыра в галактике оказалась ближе к Земле, чем считалось
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ЕС отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в мошенничестве в ПриватБанке до его национализации
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Максимальная помощь по безработице - 9080 грн в месяц
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Рада проголосовала за отсрочку обязательных кассовых аппаратов для ФЛП
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В Украине могут ввести электронный аудит налогоплательщиков
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Зеленский предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год
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В Одессе автокран столкнулся с маршруткой, есть травмированные
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В Запорожье на дне Днепра нашли пушечный лафет времен казачества
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Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена
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Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
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Протестующие ломали забор под Радой, задержанных нет - полиция
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