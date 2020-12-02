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Транспорт при локдауне останавливать не будут: Степанов объяснил почему

02.12.2020 / 16:49
Министерство здравоохранения не планирует останавливать работу общественного транспорта после введения локдауна в Украине. В Минздраве считают, что такое ограничение не повлияет на эпидемическую ситуацию.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Как пояснил глава Минздрава, во время локдауна в общественном транспорте не будут возникать так называемые "часы пик", поэтому нарушений карантинных ограничений почти не будет.

"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", - заявил он.

Напомним, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине точно будет введен, а сейчас идет обсуждение относительно даты.

В Министерстве инфраструктуры не исключали, что во время локдауна будет ограничена работа общественного транспорта, однако останавливать его пока не планируют.

Добавим, ученые спрогнозировали среднее ежедневное количество новых больных коронавирусом в Украине к середине декабря. Ожидается, что заболеваемость продолжит расти.

Источник

транспорт, Степанов, локдаун
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