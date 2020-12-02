На Полтавщине священники и верующие УПЦ собрали подарки для детей с синдромом Дауна

В Полтавской области священники и верующие Украинской Православной Церкви провели благотворительную акцию для солнечных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, община храма Архистратига Михаила села Щербани приняла участие в благотворительном общецерковном марафоне «Добрые руки».

«Прихожане общим советом решили, что будет очень хорошо в преддверии зимних праздников подарить детям сказку. Не простым детям, а солнечным зайчикам, деткам с синдромом Дауна, через общественную организацию неравнодушных к этим детям людей, которая есть в Полтаве.

Все прихожане принесли в храм по книге зимних сказок, этим приобщившись к доброму делу», - отметили в пресс-службе епархии.

Духовенство и верующие подписали книги для детей и передали главе организации «Полтава Даун Синдром» Марии Остроушко.

Как сообщалось ранее, священники Полтавской епархии УПЦ запустили экологический челлендж по защите окружающей среды.