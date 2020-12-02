Войти | Зарегистрироваться
18:07

среда,
02 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Полтавщине священники и верующие УПЦ собрали подарки для детей с синдромом Дауна

02.12.2020 / 16:30
На Полтавщине священники и верующие УПЦ собрали подарки для детей с синдромом Дауна
Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство и верующие подписали книги для детей и передали главе организации «Полтава Даун Синдром» Марии Остроушко

В Полтавской области священники и верующие Украинской Православной Церкви провели благотворительную акцию для солнечных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, община храма Архистратига Михаила села Щербани приняла участие в благотворительном общецерковном марафоне «Добрые руки».

«Прихожане общим советом решили, что будет очень хорошо в преддверии зимних праздников подарить детям сказку. Не простым детям, а солнечным зайчикам, деткам с синдромом Дауна, через общественную организацию неравнодушных к этим детям людей, которая есть в Полтаве.

Все прихожане принесли в храм по книге зимних сказок, этим приобщившись к доброму делу», - отметили в пресс-службе епархии.

Духовенство и верующие подписали книги для детей и передали главе организации «Полтава Даун Синдром» Марии Остроушко.

Как сообщалось ранее, священники Полтавской епархии УПЦ запустили  экологический челлендж по защите окружающей среды.

 

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.