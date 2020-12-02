Войти | Зарегистрироваться
18:07

среда,
02 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ собирает подарки для сирот и больных детей ко дню святого Николая

02.12.2020 / 16:28
УПЦ собирает подарки для сирот и больных детей ко дню святого Николая
Источник: Центр информации УПЦ
Всего нужно собрать 500 подарков

Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот, больных детей и детей из социально незащищенных групп населения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Украинская Православная Церковь приглашает верующих принять участие в традиционной благотворительной акции, приуроченной ко Дню святителя Николая.

«Приближается день святителя Николая Чудотворца, такой желанный и любимый всеми детками. Все ждут подарка от святого, все ждут чуда. А самое большое чудо на земле – это любовь к ближнему. Ежегодно Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам проводит акцию ко дню святителя Николая Мирликийского для деток из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также для детей с инвалидностью или вынужденных переселенцев. В этом году мы тоже хотим украсить праздник для таких детей, чьи родители оказались в трудных жизненных обстоятельствах и обратились к нам за помощью. <...> Праздник уже не за горами. Деткам так необходима наша помощь, забота и любовь!» – рассказали организаторы.

В планах Синодального отдела УПЦ – подарить детям не только сладости и игрушки, но также наборы для рукоделия и творчества. Всего нужно собрать 500 подарков.

Сбор средств для приобретения подарков продлится до 15 декабря. 

Помочь можно по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.