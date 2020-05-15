Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина

Об этом сообщает Telegram-канал министра

Дословно: "Транспорт выходить из карантина поэтапно. До конца недели должны согласовать с Минздравом дать этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса".

В частности, на первом этапе планируется запуск городского транспорта (кроме маршрутных такси) и пригородного (в пределах одного района), а также запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск работы железных дорог: курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории "Интерсити" и "Ночной экспресс".

На втором этапе планируется разрешить межобластные и международные автоперевозки, запустить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагается открыть международное авиа и железнодорожное сообщение и сезонные поезда.

Также в ведомстве работают с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными.

В то же время, пассажиры и персонал транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты, будет проводиться температурный скрининг и дезинфекция транспортных помещений (аэропорты, вокзалы).

Количество пассажиров ограничат: для автотранспорта - в пределах мест для сидения.

Напомним: в Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.

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