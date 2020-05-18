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14 регионов выплатили надбавки медикам, Буковине не хватило денег – Степанов

18.05.2020 / 16:47
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с COVID-19.

Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению его последствий, сообщает пресс-служба президента

Степанов отметил, что в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, нуждается в дофинансировании.

По словам министра, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

Прямая речь Зеленского: "Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета министров и местной власти.

На Херсонщине все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганская, Ровенская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель".

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

В то же время по состоянию на субботу в Украине установлено два рекорда - по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и выздоровевших: 528 и 433 человека соответственно.

Источник

медики, коронавирус, выплаты, Степанов
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