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Французские ученые доказали распространение CОVID-19 через сточные воды
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Коронакризис: Меркель и Макрон согласовали пакет помощи Европе в €500 миллиардов
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Зимой вторая волна пандемии коронавируса может поразить Европу
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17:59
62 страны, включая Украину, требуют расследовать происхождение коронавируса
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Пандемия: в мире 2,6 млн больных
- 18:16
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Рада открыла путь к подписанию "антиколомойского" закона
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14 регионов выплатили надбавки медикам, Буковине не хватило денег – Степанов
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15:54
Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина
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ФОПам разрешили не платить ЕСВ за месяцы, за которые они не получили прибыли
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17:59
Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП
- 10:23
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"Стоп культурный карантин": Украинские деятели искусства направили в небо лучи света
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09:18
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Киев-Одесса": двое погибших
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11:55
В Израиле после шести недель карантина открыли ТЦ, рынки и спортзалы
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09:18
Метро Нью-Йорка впервые за 115 лет закрыли для дезинфекции
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09:04
Под Кабмином состоялся митинг предпринимателей
- 10:03
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09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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10:08
Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
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09:12
На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава
- 09:17