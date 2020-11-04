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В Украине от коронавируса умерли 212 медиков - Степанов

04.11.2020 / 16:18
В Украине 212 медицинских работников умерли из-за коронавирусной болезни.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов 3 ноября с трибуны парламента, отвечая на вопросы народных депутатов.

«То, что касается количества людей, умерших от коронавирусной болезни, у нас в стране в общей сложности умерли 7 532 человека. А количество врачей, медицинских работников, которые умерли во время борьбы с COVID-19 - 212 человек», - отметил министр.

Он подчеркнул, что «все без исключения выплаты 300%, которые идут медицинским работникам, которые непосредственно борются с COVID-19, выплачиваются в полном объеме».

«Кроме того, согласно нашему решению, согласно решению правительства, дополнительно, начиная с сентября, все медицинские работники, работающие в больницах, получат доплаты, независимо от того, каким образом они работают. Это 3 650 грн - врачи, 2,5 тыс. - медицинские сестры и 1 250 грн - санитары и санитарки», - сказал Степанов.

Источник

медики, коронавирус, Степанов
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