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Медицинскую сортировку применят, если заполненность коек достигнет 100% - Степанов

04.11.2020 / 16:49
При 100% заполняемости кроватей Министерство здравоохранения введет в действие протокол медицинской сортировки.

Об этом во время выступления в Верховной Раде 3 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Как бы мы не пытались увеличить количество кроватей, все равно есть предел, в случае если заполненность достигнет 100%, нам придется применить активацию протокола медицинской сортировки, с приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это означает, что наша медицинская система не выдержала", - отметил министр.

По его словам, медицинская система способна выделить под лечение COVID-19 52 тысячи кроватей, это 30% всего коечного фонда в стране. Сейчас Минздрав работает над увеличением количества кроватей еще на несколько десятков тысяч.

Однако министр отметил, что количество кроватей не будет иметь значения, если не будет достаточно медицинского персонала, врачей, которые будут работать с больными COVID-19. Сейчас Минздрав проводит работу по привлечению врачей других специальностей, студентов вузов и интернов к борьбе с коронавирусом.

Источник

коронавирус, медицинская сортировка
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