Правительство хочет уменьшить время реагирования на ДТП до 5-10 минут - Криклий

Об этом в интервью рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что благодаря аварийно-спасательным автомобилям, которые Мининфраструктуры передало Государственной службе по чрезвычайным сиутациям, время реагирования на ДТП уже сократилось с 32 до 12 мин.

"Аварийно-спасательные автомобили, которые мы на днях передавали ГСЧС (их будет 139 в итоге), пригодились уже в первый же день. Как раз в Киевской области произошло масштабное ДТП с 8 пострадавшими. Обычно на такие происшествия реагировали долго, и часть людей погибала. А в этот раз двое госпитализированы, все живы благодаря именно этой аварийно-спасательной машине, с помощью которой достаточно быстро и безопасно эвакуировали пострадавших. В автомобилях есть специальное оборудование, чтобы разрезать металл, вынимать людей, накладывать фиксирующие элементы на шею и конечности и вообще оказывать первую домедицинскую помощь. Даже дефибриллятор есть", - рассказал министр.

По словам Криклия, в этом году Фонд безопасности дорожного движения впервые используется эффективно - все его мероприятия выполнены на 90%, на 100% объявлены тендерные процедуры, которые планируют завершить к концу года.

Министр также отметил, что благодаря установленным камерам для фото- и видеофиксации нарушений ПДД в 4,5 раза уменьшилось количество нарушений на локациях, которые ранее были сильно аварийными.

"У нас были опасения, что инициатива воспримется негативно. В 2005-2010 годах уже были попытки запустить автоматическую фиксацию нарушений на дорогах, но штрафы массово оспаривали и система себя дискредитировала. Разрабатывая новую (а я еще даже в МИУ тогда не работал), пытались учесть абсолютно все риски, чтобы базы для обжалований не оставалось. В частности, разграничили понятия владельца и ответственного пользователя, чтобы не было путаницы, на кого налагать штрафные санкции. Результатом пока довольны - потока обжалований нет, ведь предусмотрена масса превентивных механизмов, закон вышел фундаментальный", - добавил министр.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 21 октября одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года, реализация которой направлена ​​на приближение национальных показателей безопасности дорожного движения к среднеевропейскому уровню, улучшение состояния улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры, уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения, уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма и внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения для обеспечения защиты жизни и здоровья населения.

Система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения заработала в Киеве и области 1 июня 2020 года.

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