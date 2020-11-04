Кипрские митрополиты заявили о несогласии с позицией Патриарха Варфоломея относительно ПЦУ

Четыре митрополита Кипрской Церкви заявили о несогласии с позицией Патриарха Варфоломея относительно признания ПЦУ, назвав его «произвольным и незаконным актом».

Об этом митрополит Киккский Никифор, митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Тамасосский Исаия и митрополит Амафундский Николай Кипрской Православной Церкви заявили в открытом письме Патриарху Варфоломею, сообщает romfea.gr.

Митрополиты выразили свое сожаление относительно сказанных патриархом Варфоломеем слов о том, что якобы их «несогласие с решением предстоятеля Церкви Кипра относительно автокефалии Украинской Церкви раскрывают не чувствительность к экклезиологическому, каноническому порядку и единству Православия, а, скорее, безразличие к нему ради других целей».

В связи с этим, архиереи задают вопрос главе Фанара: «Имеем ли мы, в конце концов, право, как члены Священного Синода Автокефальной Церкви Кипра, свободно и бесстрашно выражать свои взгляды, даже если они отличаются от взглядов других наших братьев?».

«Правильно ли и соответствует ли это завету Священного Синодального института, которым управляются все поместные Православные Церкви, что в случае, если какие-то синодальные архиереи не согласны, они подвергаются оскорблениям, слышат ненормативную лексику и оскорбительные выражения в свой адрес, потому что у них отличное от их Предстоятеля мнение по какому-то поводу?», – спрашивают митрополиты.

Кроме того, они задают вопрос и относительно того, «правильно ли, что Священный Синод абсолютно единогласно решает что-то по серьезному вопросу, а Предстоятель пренебрегает и отменяет решение всего Священного Синода и поступает совершенно иначе?».

«Куда же подевалось тогда 34-ое Правило Святых Апостолов, гласящее: "Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения... Но и первый (Предстоятель) ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух"?», – пишут иерархи.

Они также подчеркнули – «относительно того, что касается других целей, которым мы якобы сознательно служим, мы полагаем, что до сих пор наше присутствие и служение в Пресвятой Церкви свидетельствует о качестве всего нашего служения и о безукоризненности нашей морали».

Митрополиты Кипрской Церкви подчеркнули, что слова из заявления патриарха Варфоломея «украинская автокефалия является завершенным церковным событием, и единственная экклезиологически последовательная позиция – это признание ее православными братьями-предстоятелями, как это произошло с автокефалией всех младших братьев Православных Церквей от Русской Церкви», не находит у них согласия, «поскольку ни один из Предстоятелей поместных Православных Церквей не присутствовал на интронизации Епифания, и до сих пор только две поместные церкви его признали».

Боле того, по их словам, признание ПЦУ со стороны архиепископа Кипра «является произвольным и незаконным актом».

«Каждый Вселенский Константинопольский Патриарх, как Предстоятель Первого Трона Православной Соборной Церкви, является "Первым среди равных" (primus inter pares). Это преимущество, не являющееся "преимуществом власти", но "преимуществом ответственности и служения" для единства Православия, правильности веры и любви», – подчеркнули архиереи.

В своем письме кипрские митрополиты напомнили главе Фанара, что «вселенский патриарх есть и всегда должен быть вечным хранителем и гарантом как канонического порядка, так и подлинного функционирования Православной Синодальной и Иерархической Системы. Его особая задача – координация Православных Церквей по критическим вопросам межправославного интереса».