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На Винничине освятили новый храм УПЦ

04.11.2020 / 17:40
На Винничине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Были прочитаны молитвы о скором мире на юго-востоке Украины и о прекращении вирусного поветрия

В Винницкой области, в селе Мелешков, в праздник Казанской иконы Божией Матери, епископ Ладыжинский Сергий совершил чин освящения и Божественную литургию в храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, владыке сослужили благочинный Гайсинского округа протоиерей Олег Дячина, настоятель храма протоиерей Алексий Собко и клирики благочиния.

Были прочитаны молитвы о скором мире на юго-востоке Украины и о прекращении вирусного поветрия.

После богослужения епископ Сергий провёл собрание клириков Гайсинского церковного округа, на котором обсудили актуальные вопросы внутренней жизни благочиния.

Напомним, в прошлом месяце епископ Сергий освятил два храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы – в селе Карабеловка и селе Пилява.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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