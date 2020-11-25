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Кипрский митрополит заявил, что решение Синода по ПЦУ «не имеет обязательной силы»

25.11.2020 / 16:06
Кипрский митрополит заявил, что решение Синода по ПЦУ «не имеет обязательной силы»
Источник: Ромфея
Митрополит Никифор подчеркнул, что во время Синода были «зафиксированы разногласия», а окончательный результат – 9 против 6 голосов (при одном воздержавшемся)

Кипрский митрополит Никифор заявил, что решение Священного Синода Кипрской Православной Церкви поддержать позицию архиепископа Хризостома по признанию ПЦУ– не обязательно.

Комментируя решение Синода Кипрской Церкви митрополит Никифор заявил, что компромиссное решение, которое он предложил не прошло, а принятое Синодом решение «не имеет обязательной силы», поскольку это «вопрос веры», сообщает издание «Ромфея».

Митрополит Никифор подчеркнул, что во время Синода были «зафиксированы разногласия», а окончательный результат – 9 против 6 голосов (при одном воздержавшемся).

По словам митрополита Никифора, «было принято предложение митрополита Пафосского. Мы выступили против его предложения, мы не согласились. Предложение касалось признания Епифания предстоятелем Киевским и всея Украины».

Владыка отметил, что синодальное решение «нас не связывает, у нас есть примеры в Православии, когда только один не согласился и впоследствии был оправдан: Марк Эфесский. Он не согласился и не подписал протокол синода, хотя все остальные подписали. История оправдала его, и в 1484 году Ферраро-Флорентийский собор был аннулирован, а Марк Эфесский стал святым нашей Церкви».

Как сообщалось ранее. сегодня Священный Синод Кипрской Церкви заявил, что «не возражает против решения его блаженства» архиепископа Хризостома о признании ПЦУ.

В то же время Священный Синод «надеется на более широкие консультации, в которых примут участие все (Поместные Церкви, – Ред.), чтобы пройти через нынешний кризис, который угрожает расколом Церкви Христовой».

 

Источник: Inpress.ua
ПЦУ, Кипрская Православная Церковь
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