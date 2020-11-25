Войти | Зарегистрироваться
16:29

среда,
25 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Судей удивляет отсутствие реакции власти на скандальное видео с обысками

25.11.2020 / 15:51
Журналист Владимир Бойко показал, как проходят обыски под руководством начальника одного из отделов детективов НАБУ Владимира Новикова.

Из опубликованного журналистом видео видно, что Владимир Новиков и детективы НАБУ прямо во время обыска обсуждают возможность вызова проституток, употребление алкогольных напитков, матерятся, угощаются найденными на кухне во время обыска перекусами и выставляют за дверь адвоката Сергея Геллу.

Служителей Фемиды удивляет тот факт, что на скандальное видео нет никакой реакции со стороны власти, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Прошли уже сутки с момента опубликования зашкваренного видео с обыска, где детективы НАБУ: разговаривают матом между собой; мечтают заказать проституток на следственные действия; планируют выпить алкоголя, который нашли на месте обыска; кушают все, что нашли в холодильнике; выбрасывают адвоката с места проведения обыска", - сказано в сообщении.

Авторы поста отмечают, что "за сутки нет реакции великого бледнолицего индейца - коррупционера Артема Сытника. За сутки нет возмущенной реакции соросят: отморозка Шабуньки, Маселко и тупого Жернакова. За сутки нет автоколонны сброда Автомайдана под зданием НАБУ и под домами детективов НАБУ. За сутки нет реакции послов G7 и послицы Квин".

"За сутки нет реакции президента Зеленского на очевидные нарушения детективами НАБУ. За сутки нет реакции «Украинской правды», «Левого берега» и других заангажированных изданий. За сутки нет ноты протеста Совета Европы", - удивляются они.

"Толкните всю эту тусовку, обычно уже через 15 минут в истерике высказывающеюся о решениях судов, которые им не нравятся", - советуют судьи.

судьи, обыск, НАБУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.