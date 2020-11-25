Судей удивляет отсутствие реакции власти на скандальное видео с обысками

Из опубликованного журналистом видео видно, что Владимир Новиков и детективы НАБУ прямо во время обыска обсуждают возможность вызова проституток, употребление алкогольных напитков, матерятся, угощаются найденными на кухне во время обыска перекусами и выставляют за дверь адвоката Сергея Геллу.

Служителей Фемиды удивляет тот факт, что на скандальное видео нет никакой реакции со стороны власти, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Прошли уже сутки с момента опубликования зашкваренного видео с обыска, где детективы НАБУ: разговаривают матом между собой; мечтают заказать проституток на следственные действия; планируют выпить алкоголя, который нашли на месте обыска; кушают все, что нашли в холодильнике; выбрасывают адвоката с места проведения обыска", - сказано в сообщении.

Авторы поста отмечают, что "за сутки нет реакции великого бледнолицего индейца - коррупционера Артема Сытника. За сутки нет возмущенной реакции соросят: отморозка Шабуньки, Маселко и тупого Жернакова. За сутки нет автоколонны сброда Автомайдана под зданием НАБУ и под домами детективов НАБУ. За сутки нет реакции послов G7 и послицы Квин".

"За сутки нет реакции президента Зеленского на очевидные нарушения детективами НАБУ. За сутки нет реакции «Украинской правды», «Левого берега» и других заангажированных изданий. За сутки нет ноты протеста Совета Европы", - удивляются они.

"Толкните всю эту тусовку, обычно уже через 15 минут в истерике высказывающеюся о решениях судов, которые им не нравятся", - советуют судьи.