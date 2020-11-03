Войти | Зарегистрироваться
16:05

вторник,
03 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Кипрский митрополит призвал Церковь отреагировать на решение архиепископа Хризостома о ПЦУ

03.11.2020 / 14:43
Кипрский митрополит призвал Церковь отреагировать на решение архиепископа Хризостома о ПЦУ
Источник: Ютуб
Когда нарушаются святые каноны и Устав, мы обязаны реагировать

Кипрская Церковь обязана реагировать на самовольное решение архиепископа Хризостома о признании Православной Церкви Украины.

Об этом заявил митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор в интервью телеканалу «ΡΙΚ», комментируя поминание Кипрским Предстоятелем главы ПЦУ.

«Когда нарушаются святые каноны и Устав, мы обязаны реагировать», – сказал митрополит Никифор.

Он также подчеркнул, что  реакция четырех иерархов Кипрской Церкви, которые обвинили архиепископа Хризостома II в нарушении синодальной системы вызвана его действиями, которые не были согласованы со Священным Синодом Церкви.

Архиерей подчеркнул, что не является ни пророссийским, ни проамериканским, а придерживается канонов и Устава Церкви.

«Когда они действуют согласно священным канонам, тогда наша душа радуется, и мы поддерживаем их, но когда эти правила и вневременные церковные традиции, а также сакраментальный порядок и практика нарушаются, тогда мы реагируем и должны реагировать. Потому что, следуя голосу нашей епископской совести, горе нам, если мы будем молчать. Если мы будем тихими рыбами, то тоже становимся сообщниками», – сказал митрополит Никифор.

Кипрский архиерей отметил, что проблема Кипрской Церкви заключается в том, что «некоторые решения были приняты под давлением геополитических, геостратегических и геоэкономических интересов».

Источник: Inpress.ua
ПЦУ, Кипрская Православная Церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.