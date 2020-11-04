Киевские духовные школы УПЦ выпустили электронную версию старинного журнала

В Киевских духовных школах выпустили второй диск с оцифрованными номерами научно-публицистического вестника «Руководство для сельских пастырей», который выпускался Киевской духовной семинарией в ХІХ-ХХ веках.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, подготовку диска приурочили к 160-летию выхода первого номера журнала, которое отмечается в этом году.

«Диск является продолжением начатого в 2015 году процесса оцифровки журнала и содержит отсканированные материалы 1871-1880 годов», – сказано в сообщении.

Издание будет полезно всем, кто интересуется историей, богословием, философией.

Научно-публицистический вестник «Руководство для сельских пастырей» был создан при Киевской духовной семинарии в 1860 году. На страницах издания публиковались образцы лучших проповедей, а также наставления, советы и замечания, которые помогали пастырям при богослужениях, во внецерковных взаимоотношениях с верующими, неверующими, иноверцами, староверами и сектантами. Кроме этого, печатались материалы, посвященные разным сторонам личной жизни священника.

Материалы «Руководства для сельских пастырей» с интересом читали как священнослужители, так и миряне. Журнал выходил до 1917 года – 57 лет.

Издание осуществлено при содействии управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония и по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Сильвестра.

Первый диск электронной версии журнала был выпущен в 2015 году к 400-летию основания Киевской духовной академии. Он содержит номера за первые десять лет существования вестника – с 1860 по 1870 год.