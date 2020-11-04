Войти | Зарегистрироваться
16:32

среда,
04 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Киевские духовные школы УПЦ выпустили электронную версию старинного журнала

04.11.2020 / 15:18
Киевские духовные школы УПЦ выпустили электронную версию старинного журнала
Источник: Центр информации УПЦ
Издание будет полезно всем, кто интересуется историей, богословием, философией

В Киевских духовных школах выпустили второй диск с оцифрованными номерами научно-публицистического вестника «Руководство для сельских пастырей», который выпускался Киевской духовной семинарией в ХІХ-ХХ веках.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, подготовку диска приурочили к 160-летию выхода первого номера журнала, которое отмечается в этом году.

«Диск является продолжением начатого в 2015 году процесса оцифровки журнала и содержит отсканированные материалы 1871-1880 годов», – сказано в сообщении.

Издание будет полезно всем, кто интересуется историей, богословием, философией.

Научно-публицистический вестник «Руководство для сельских пастырей» был создан при Киевской духовной семинарии в 1860 году. На страницах издания публиковались образцы лучших проповедей, а также наставления, советы и замечания, которые помогали пастырям при богослужениях, во внецерковных взаимоотношениях с верующими, неверующими, иноверцами, староверами и сектантами. Кроме этого, печатались материалы, посвященные разным сторонам личной жизни священника.

Материалы «Руководства для сельских пастырей» с интересом читали как священнослужители, так и миряне. Журнал выходил до 1917 года – 57 лет.

Издание осуществлено при содействии управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония и по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Сильвестра.

Первый диск электронной версии журнала был выпущен в 2015 году к 400-летию основания Киевской духовной академии. Он содержит номера за первые десять лет существования вестника – с 1860 по 1870 год.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.