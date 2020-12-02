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КС 8 декабря планирует возобновить работу

02.12.2020 / 10:23
Конституционный суд Украины (КС), ранее перешедший в режим дистанционной работы, возобновит заседания. Повестка дня заседаний была обнародована на сайте суда.

Так, 8 и 10 декабря запланированы заседания Большой палаты КС, 9 декабря – заседание Первого сената Конституционного суда.

Во вторник, 8 декабря, суд планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов о толковании положения 4 абзаца преамбулы Конституции Украины о "достойных условиях жизни" (закрытая часть заседания). Также планируется рассмотреть вопрос о начале конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о конституционности ряда положений Уголовного процессуального кодекса Украины о спецконфискации и рассмотреть вопрос о продлении срока постановления коллегиями судей Первого и Второго сенатов КС постановлений об открытии или отказе в открытии конституционных производств по делам о конституционных жалобах и по конституционным представлениям.

10 декабря суд продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека о соответствии Конституции Украины некоторых положений законов о государственной службе и о службе в органах местного самоуправления.

Как сообщалось, 12 ноября в КС заявили о переходе на дистанционный режим работы в связи с предварительным подтверждением заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 у нескольких судей.

Источник

работа, КС
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