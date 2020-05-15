Министр инфраструктуры против быстрого открытия метро

Об этом он заявил в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1" 14 мая.

Ведущий спросил, можно ли удовлетворить просьбу мэра Киева открыть метро 25 мая. Министр сказал, что он бы не спешил с этим решением.

Прямая речь Криклия: "Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно сложно. Подземка если открывается – то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно сложно.

Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. К концу недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью".

Напомним, 13 мая городской глава Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров открыть метро с 25 мая. Он отметил, что все больше людей возвращается на работу – и городу грозит транспортный коллапс.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что не может гарантировать одновременного открытия метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове.

Городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что он вместе с мэрами других городов требует от правительства разрешить работу общественного транспорта "с соблюдением всех противоэпидемических мер".

6 мая городской глава Харькова Геннадий Кернес заявлял, что хотел бы, чтобы с 12 мая в Харькове возобновили движение метрополитена, однако город будет ждать решения правительства.

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