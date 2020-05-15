Священник УПЦ объяснил, в чем особенность украинской школы богослужебно-хорового пения

Уникальность украинской богослужебной хоровой музыки состоит в ее особой радости о переживании духовной связи с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал кандидат искусствоведения, кандидат богословия, регент киевского Ионинского монастыря протоиерей Димитрий Болгарский в выпуске передачи «Источник искусств» на телеканале «Глас».

«Почему пение является главным языком богослужебной молитвы, языком богообщения? Когда человек поёт, в гармонии его внутреннего и внешнего берёт верх духовное. Следовательно, душа «делает глоток чистого "духовного воздуха» и ей становится хорошо», - отметил отец Димитрий.

По его мнению, благодаря молитвенному, богослужебному пению происходит духовное преображение человека.

«Хоровая музыка - дар, который Бог дал людям для их духовного обогащения. Эта красота преображает, назидает, зовёт нас к духовному движению к Небу, к самопознанию и Богопознанию», - подчеркнул священник.

Он рассказал, в чём особенность украинской богослужебной хоровой школы.

«Особый лиризм, мелодизм идёт от души, внутреннего духовного богатства народа. Кстати, когда к нам на смену одноголосного приходит многоголосное пение (начало XVII века. — Ред.), то в отличии от западноевропейского барокко, у нас никогда не было разрыва между формой и содержанием. Почему? Потому что в отличие от украинского барокко, в основе западноевропейского барокко лежат антропоцентричные ценности», - напомнил протоиерей Димитрий Болгарский.

По его словам, украинцы никогда не теряли ощущения Божественного присутствия и стремления к Творцу, это очень отображено в музыке.

«Без сомнения, для всего славянского мира Киев всегда будет оставаться Иерусалимом славянских земель. Ведь он изначально задал такую планку, к которой мы будем тянуться веками», - заключил протоиерей Димитрий Болгарский.