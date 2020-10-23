Медведчук уверен, что «Голос Украины» должен ответить по закону за разжигание религиозной вражды, – Depo.ua

Инициаторами обращения в суд стали председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его коллега по фракции Василий Нимченко. Об этом сообщает Depo.ua.

Издание напоминает, что 1 сентября 2020 года в парламентской газете «Голос Украины» № 158 (7415) была опубликована статья Светланы Черной «Почаевская лавра – форпост русского мира».

По мнению Виктора Медведчука и Василия Нимченко, таким заголовком и самим содержанием статьи автор унизила достоинство священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви.

«По депутатскому запросу народных депутатов Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука В. В. и Нимченко В. И. 12 октября 2020 года Печерский районный суд г. Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное расследование по факту совершения должностными лицами государственного печатного издания "Голос Украины" преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной вражды, унижение религиозных чувств граждан Украины – верующих Украинской православной церкви). Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц печатного издания, действия которых направлены на разжигание религиозной вражды и унижают достоинство прихожан УПЦ, что недопустимым в правовом государстве», – цитирует Depo.ua «Оппозиционную платформу – За жизнь».

Издание также напоминает, что ГБР проводит досудебное следствие в отношении экс-спикера Верховной Рады Украины А. В. Парубия за заведомо необоснованное обвинение и унижение человеческого достоинства священнослужителей и прихожан УПЦ.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах.

«Русскоязычные граждане нашей страны считают себя ущемленными в правах. Именно поэтому партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" всегда боролась и будет бороться за их права, как и за права всех украинских граждан вне зависимости от того, какой язык для них является родным. Украина должна стать страной равных возможностей для всех, а не территорией ограничения конституционных гражданских и культурных прав», – отметил Виктор Медведчук.