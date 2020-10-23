Предстоятель рассказал, почему праведники иногда умирают трагически

Господь может попустить трагическую смерть праведно живущему человеку, чтобы очистить грех, который помешает ему войти в Царство Небесное.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в проповеди перед отпеванием архимандрита Серафима (Дудки), погибшего при трагических обстоятельствах на реке Днестр.

«Пути Господни неисповедимы, у каждого человека есть свой путь жизни, есть час смерти и у каждого человека есть своя смерть. Отец Серафим встретил необычную смерть, он утонул. Плыл на лодке, зацепился о сети, расставленные рыбаками в воде, лодка резко остановилась, он по инерции выпал из лодки и утонул. Это трагическая смерть и иногда люди задаются вопросом – как такое могло произойти с монахом, чистым и непорочным: он пришел в монастырь в 17 лет и прожил здесь почти 30 лет, всю свою сознательную жизнь служил Богу и душой, и телом. Как такое могло произойти?» – сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви.

«И я спрашивал себя об этом, и нашел ответ в примере из святых книг, – продолжил Архипастырь. – Одного отшельника разорвал лев. А человек, живший в богатстве, разврате, беззаконии, умер своей смертью и с честью был похоронен. И вот один старец спросил у Бога – почему так? Тот провел жизнь в монастыре, пустыне, молился, постился, а этот жил широко и у них такая разная кончина. Господь ответил, что отшельник имел одну человеческую немощь, и чтобы очистить ее было попущено, чтобы его разорвал лев и он вошел в Царство Небесное. А богач имел одно доброе дело и за это удостоился своей кончины».

«Наверное, нечто подобное произошло и с отцом Серафимом – он святой, непорочный человек, но все мы люди, и все имеем какие-то слабости и немощи. И, возможно, что эта немощь была очищена трагической смертью», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Мы верим, что Господь принял его душу на Небо, вселил в селениях праведных. Потому что тот, кто живет на земле, прославляя Бога своей жизнью, своим словом, мыслями своими, бывает славим Богом и сподобляется великой чести быть спасенным. Помолимся, чтобы Господь простил отцу Серафиму его вольные и невольные грехи. Ибо нет человека, который прожил бы и не согрешил. И чтобы Господь вселил его там, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, а жизнь вечная и бесконечная. Аминь», – заключил Предстоятель Украинской Православной Церкви.