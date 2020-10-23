В УПЦ отметят 30-летие дарования Грамоты об автономии Церкви

Украинская Православная Церковь 28 октября отметит 30-летие дарения Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви в своем управлении, которая была вручена в соборе Святой Софии в этот день в 1990 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующий циркуляр был направлен во все епархии Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что в связи с введением усиленных противоэпидемических мероприятий из-за распространения COVID-19, общие торжества в Киеве отменены.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, праздничные Божественные литургии 28 октября совершат в кафедральных соборах епархий.