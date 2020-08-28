Нападавшие на «Патриотов – за жизнь» должны быть наказаны, иначе такое беззаконие будет продолжаться – эксперт

Государство должно прекратить безнаказанность действий парамилитарных группировок в Украине. Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал политолог Кирилл Молчанов.

«Видим, что безнаказанность порождает беззаконие. Если начиналось с нападением активистов на отдельных представителей политических сил, как, например, из партии Шария в свое время, так закончилось тем, что когда они чувствуют полную безнаказанность и переходят к уличному террору. То, что оперативно их Нацполиция задержала, я думаю, это плюс. Главное, чтобы они понесли наказание за это, а не только мы видели, что это все им сходит с рук. Действительно, это создает картинку тотального уличного террора, а Зеленского выставляет в свете слабого президента, неспособного навести порядок. Варианта есть два: или государство рано или поздно возьмется за то, чтобы монополия на силу принадлежала ей и покарает все виновные парамилитарные группировки, которые творят бесчинство, либо же мы пойдем по пути развития Германии 30-х годов, когда каждая политическая сила сформировала свое боевое крыло и при слабом президенте Гинденбурге они с друг другом воевали. Это все очень плохо закончилось, как показывает история», – сказал Кирилл Молчанов.

Событие прокомментировал президент Украины Зеленский, сказав, что приверженность определенным политическим силам не должна служить оправданием насилию.

«Он сказал очень правильные слова, но опять-таки за любыми правильными словами должны быть конкретные действия. Если Зеленский сможет взять это на личный контроль, дать задание Авакову немедленно найти виновных, потому что, судя по видео, которые ходят в сети, люди без масок и их довольно быстро можно опознать. Чтобы прокуратура подала ходатайство, суд избрал меру пресечения. Чтобы это было в комплексе, а не так, как это бывает с подобными делами, когда задержали, а потом спустили на тормозах», – отметил Кирилл Молчанов.

В противном случае такие инциденты будут продолжаться.

«Это, по сути, уличный террор в чистом виде, когда боевики не ставят перед собой никакую задачу политического характера, а исключительно просто запугать, уничтожить, может, даже убить оппонентов, руководствуясь мотивами своей полной безнаказанности. Если не будет жесткой реакции правоохранителей, то естественно это будет продолжаться. Вчера они избили активиста Шария, сегодня они расстреляли автобус с “Патриотами – За жизнь”, а завтра они это сделают на Банковой», – резюмировал Кирилл Молчанов.

Напомним, в Харьковской области возле города Люботин неизвестные обстреляли микроавтобус с активистами организации Патриоты за жизнь». В результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу.

Позже, сотрудники Национальной полиции задержали группу сторонников «Национального корпуса», напавших на микроавтобус возле города Люботин в Харьковской области.