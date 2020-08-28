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СНБО прогнозирует в три раза больше случаев коронавируса к выборам

28.08.2020 / 16:41
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорит: если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 тысяч.

Об этом заявил Данилов 27 августа на совещании по вопросу прогнозирования распространения COVID19 в Украине, цитирует пресс-служба СНБО

Во время совещания были обсуждены вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности в контексте начала нового учебного года и проведения выборов в местные советы 25 октября.

Данилов отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

Прямая речь: "По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы".

По словам секретаря, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезни в период с 29 августа дня до 10 сентября с.г.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям, подчеркнул он.

Секретарь СНБО сказал, что ввиду условия обострения эпидемической ситуации, "выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости".

В то же время "обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности", поэтому избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Минздрава Украины относительно противодействия COVID-19.

Источник

коронавирус, СНБО, Данилов
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