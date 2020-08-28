Войти | Зарегистрироваться
17:57

пятница,
28 августа
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря

28.08.2020 / 16:54
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
Успение Пресвятой Богородицы Источник: Центр информации УПЦ
Участники богослужения помолились также о врачах, борющихся за жизнь и здоровье больных

В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают престольный праздник монастыря - Успение Пресвятой Богородицы.

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором в сослужении архиереев и духовенства, сообщает Центр информации УПЦ.

«Святая Церковь говорит нам, что Матерь Божия всегда с нами, как говорится и в тропаре праздника Успения. Она всегда с нами, только мы должны всегда обращаться к Ней в молитве, особенно когда человеку трудно. Она - самая сильная Молитвенница перед Богом за нас, она всегда рядом с тем, кто нуждается в помощи, нужно только призвать Ее имя», - сказал Блаженнейший в своей проповеди.

Также во время литургии Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев УПЦ совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Иринарха (Тымчука) во епископа Новопсковского, викария Северодонецкой епархии.

Во время Литургии возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия». Участники богослужения помолились также о врачах, борющихся за жизнь и здоровье больных.

Во время богослужения были совершены священническая и диаконская хиротонии.

После богослужения духовенство с прихожанами и паломниками совершили крестный ход от Успенского собора к Ближним пещерам, где совершили молебен.

Накануне вечером, 27 августа, Предстоятель совершил всенощное бдение с выносом плащаницы в Успенском соборе. Перед началом бдения был прочитан Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.