В СНБО еще в январе понимали угрозы COVID-19, и Зеленский знал

Об этом шла речь в интервью Данилова "Украинской правде"

Прямая речь: "Covid, я думаю, мы обязательно победим, потому что это не только проблема Украины, это мировая проблема.

Окончательно мы убедились, что это большая проблема, 25 января, когда получили данные нашей разведки. Из того, о чем там шла речь, мы поняли, что будет в дальнейшем происходить. В то время Китай делал все возможное, чтобы из всех стран мира забрать как можно больше масок, оборудование, все, что касается защиты от инфекционных болезней.

Они так же обратились к Украине, и мы сразу на это отреагировали. Знаете, что было первое письмо на Алексея Гончарука 31 января. Потом было второе, когда они на это не реагировали.

Это была очень сложная ситуация, у меня много было с Кабмином разговоров. Я им объяснял, что "Ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудование".

Я хочу сказать, что аппарат нацбезопасности и обороны – это орган, координирующий деятельность, мы не орган исполнительной власти. Орган исполнительной власти – это Кабинет министров. Но имея эту информацию, понимание, что происходит в этой сфере, мы начали готовиться – и готовиться очень мощно.

Уже с 11-го января, несмотря на ситуацию с Тегераном, отдельная группа уже начинала отрабатывать Covid. А с 20-го января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый, каждый день это отрабатывали. (...)

Мы начали собирать специалистов, прежде всего – вирусологов, причем каждые два-три дня, и советовались с ними. И они давали свои прогнозы – что оно к нам придет, что обойти это будет невозможно, к этому надо готовиться. Мы поняли, что вызовы будут очень-очень большие.

Информирование Владимира Александровича было с первого дня. Он сразу воспринял, что это серьезная вещь. Это было так же для меня очень приятно, что он понимает".

Данилов признал, что координации действий власти в начале было недостаточно, многие не понимали всей опасности. Кто-то думал, что эпидемия не выйдет за пределы китайского города Ухань, а кто-то – что с летом она пройдет.

Когда ожидали возвращения первых украинцев из Уханя, "был очень напряженный момент, потому что наша система здравоохранения не была готова".

Данилов убежден в эффективности раннего введения карантина: "То, что мы растянули во времени эту, ситуацию, очень много жизней спасло".

Сейчас секретарь СНБО каждый день в 8:15 утра отправляет президенту сообщение: сколько людей заболели COVID-19, сколько умерли и отдельно сколько умерло медиков.

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