Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию - СМИ

Об этом сообщает Грузия Online.

Он выразил благодарность Украине, назвав ее своим "вторым домом".

"Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю", - сказал он.

Саакашвили также извинился перед грузинским народом за свои ошибки.

"Ошибки, конечно же, были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Я хотел, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче, и все же за эти годы из-за этих ошибок, которые я совершил из-за того, что я не смог сделать до конца, я хочу публично извиниться перед всеми. В то же время я бесконечно благодарен грузинскому народу, сделавшему меня участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства", - отметил он.

Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию.

"В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше, и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!" - заявил Саакашвили.

Напомним, 7 мая 2020 года Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что по решению правительства его страны Чрезвычайный и Полномочный Посол в Украине Теймураз Шарашенидзе будет вызван для консультаций.

13 мая сообщалось, что Шарашенидзе прибыл в Тбилиси и находится в двухнедельном обязательном карантине.

Тбилисский городской суд в январе 2018 года признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил к лишению свободы на 3 года. По данным следствия, в 2009 году тогдашний президент Грузии в обход комиссии по помилованию незаконно помиловал осужденных за убийство четырех сотрудников департамента конституционной безопасности. Верховный суд Грузии оставил этот приговор в силе.

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