Кулеба: Украина "выгребает" от Грузии из-за заявлений Саакашвили

Об этом он сказал во время брифинга во вторник, 14 июля.

По его словам, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов".

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", - сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина понимает "чувствительную ситуацию" в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами и соседями по Черному морю.

"Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", - сказал Кулеба.

"Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили – частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины", - добавил министр.

Напомним, из-за заявлений Саакашвили между Украиной и Грузией время от времени возникает напряженность.

10 июля МИД Грузии вызвал на разговор посла Украины Игоря Долгова из-за того, что Саакашвили назвал действующую власть Грузии "нелегитимной".

В июне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили о том, что он "не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии".

В мае Грузия вызвала своего посла в Тбилиси для консультаций в связи с назначением Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

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