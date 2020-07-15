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Кулеба: Украина "выгребает" от Грузии из-за заявлений Саакашвили

15.07.2020 / 11:15
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в министерство иностранных дел Грузии в связи с заявлением Михеила Саакашвили заявил, что Украине приходится "отгребать" за заявления частного лица.

Об этом он сказал во время брифинга во вторник, 14 июля.

По его словам, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов".

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", - сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина понимает "чувствительную ситуацию" в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами и соседями по Черному морю.

"Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", - сказал Кулеба.

"Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили – частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины", - добавил министр.

Напомним, из-за заявлений Саакашвили между Украиной и Грузией время от времени возникает напряженность.

10 июля МИД Грузии вызвал на разговор посла Украины Игоря Долгова из-за того, что Саакашвили назвал действующую власть Грузии "нелегитимной".

В июне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили о том, что он "не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии".

В мае Грузия вызвала своего посла в Тбилиси для консультаций в связи с назначением Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Источник

МИД, Грузия, Саакашвили, Кулеба
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