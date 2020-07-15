Войти | Зарегистрироваться
13:23

среда,
15 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украина считает преждевременной версию Ирана о причине сбивания самолета МАУ

15.07.2020 / 11:46
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга во вторник, 14 июля.

"Хочу сегодня четко отметить: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и нам нужно много авторитетных, беспристрастных, максимально объективных ответов о том, что произошло. По состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.

Позиция Украины заключается в том, что этот вопрос должен расследоваться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, добавил он.

"После этого можно окончательно утверждать о той или иной версии сбития украинского самолета. На сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным. Мы все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов", - сказал министр.

Он добавил, что сбивание гражданского самолета, по любой причине, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это в соответствии с международным правом.

"МИД Украины полностью готов к этой юридической и дипломатической борьбе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что произошло", - сказал министр.

Он напомнил, что на следующей неделе во Франции состоится расшифровка "черных ящиков" самолета, в которой примут участие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Напомним, иранское агентство гражданской авиации ранее заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в январе стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что МИД готовится к процессу в суде ООН с Ираном из сбивания авиалайнера МАУ.

Источник

катастрофа, МАУ, Иран, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
14 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.