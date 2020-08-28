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Путин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: совместная операция спецслужб Украины и США

28.08.2020 / 15:49
Президент России Владимир Путин заявил, что задержание россиян частной военной компании "Вагнера" в Беларуси - это совместная операция украинских и американских спецслужб. По его словам, "людей использовали в темную".

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 27 августа.

"Это акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ними совершенно легальные цели", - отметил российский лидер.

По словам Путина, они должны были выехать в третьи страны - Латинскую Америку, на Ближний Восток для легальной работы.

"На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной "ударной силы" для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности", - подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что российские пограничники не впускали "вагнеровцев".

"Наши-то пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать.
Операция это украинских спецслужб совместно с американскими", - сказала глава России.

Напомним, Служба безопасности Украины опровергает причастность к якобы спецоперации по выманиванию боевиков частной военной компании "Вагнера" из Российской Федерации; в спецслужбе заявили, что распространяемая в СМИ информация является фейком.

Наемников задержали в республике Беларусь еще в конце июля, местные силовики обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

Так, Беларусь передала боевиков "Вагнера" России, хотя украинская сторона направляла запрос об экстрадиции 28 из них за участие в боевых действиях на Донбассе.

Источник

Путин, вагнеровцы
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