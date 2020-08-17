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В Киеве за сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

17.08.2020 / 10:54
За сутки 15 августа COVID-19 обнаружили у 146 жителей Киева, 11 из них – дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

Днем ранее сообщалось о 232 новых случаях инфицирования.

За  сутки двое человек в Киеве умерли от Covid-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 153 человек.

В настоящее время в столице уже 10538 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За сутки заболели: 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет; 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет; 4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За  сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителя Киева.

"За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных с коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19. ", - подчеркнул мэр.

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статистика, коронавирус, Киев
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