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Результаты выборов в Беларуси не вызывают доверия – позиция Украины

17.08.2020 / 10:23
МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.

При этом Киев разделяет позицию, высказанную Европейским Союзом относительно сфабрикованного волеизъявления в Республике.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел

Дословно: "Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев.

Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов".

В МИД призвали Александра Лукашенко не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

В ведомстве добавили, что Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан.

Напомним: Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в котором содержится угроза санкциями за насилие и фальсификацию выборов.

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выборы, Беларусь, МИД
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