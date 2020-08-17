"Это плохая история": Зеленский прокомментировал выдачу Беларусью "вагнеривцив" России

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке.

"Несколько слов о важном с БОЛЬШОЙ БУКВЫ. О тех самых" вагнеривцив ", демонов современной войны, которых правительство Беларуси отдал ... России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях ... Это плохая история . История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий ", - написал он.

Президент подчеркнул, что никакого якобы вмешательство Украины во внутренние процессы в Беларуси, о которых наговорили публично, не было, а людей, которые действительно имеют отношение к вмешательству в дела Беларуси и прежде всего Украины, демонстративно отдали третьей стороне.

"Бойцов частной военной компании" Вагнер ", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридический и чисто объективный подход к оценке этого дела", - акцентировал он внимание.

Зеленский напомнил, что Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская же сторона, отметил он, оставила обращение без ответа. Кроме этого, напомнил Президент, были также активные попытки по дипломатическим и личных каналах доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но этого не произошло.

"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", - подчеркнул Зеленский.

Он считает, что последствия этого решения будут трагическими. "Мы понимаем, что" вагнеривци "все равно вернутся к своему привычному занятию - распространение войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти" вагнеривци "очень хорошо умеют. Потому что они - это же о экспансионизм и насилия. Только о насилии ", - подчеркнул Президент.

В то же время он отметил, что и сами "вагнеривци", и любой другой, "чей бизнес с их собственной характеристикой - смерть", должны понимать: все равно придется отвечать. "Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время. Избежать ответа никто не сможет", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 человек, которые оказались наемниками российской частной военной компании "Вагнера".

Офис генерального прокурора Украины направил в Генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе, которые, по данным Киева, принимали участие в боевых действиях на Донбассе против Украины, однако, по словам заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов, они были проигнорированы.

В среду, 5 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к сотрудничеству с Украиной по вопросам задержанных боевиков российской частной военной компании Вагнера.

6 августа он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для выяснения ситуации с задержанными боевиками.

14 августа задержанные в Беларуси в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков 32 драке российской частной военной компании "Вагнера" ​​вернулись в РФ.

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