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В УПЦ 4 новых митрополита и 2 архиепископа

17.08.2020 / 13:55
В УПЦ 4 новых митрополита и 2 архиепископа
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
За заслуги перед Украинской Православной Церковью в сан митрополита по благословению Предстоятеля возведены архиепископы: Каменский и Царичанский Владимир, Новокаховский и Генический Филарет, Кременчугский и Лубенский Николай, Банченский Лонгин, викарий Черновицкой епархии

В Украинской Православной Церкви четыре новых митрополита и два архиепископа.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня, в день 6-летия со дня интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов, на торжествах в Киево-Печерской лавре четверо архиереев возведены в сан митрополитов.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью в сан митрополита по благословению Предстоятеля возведены архиепископы: Каменский и Царичанский Владимир, Новокаховский и Генический Филарет, Кременчугский и Лубенский Николай, Банченский Лонгин, викарий Черновицкой епархии.

Также в УПЦ два новых архиепископа.

В сан архиепископа возведены епископы: Васильковский Николай, викарий Киевской епархии, Шепетовский и Славутский Евсевий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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