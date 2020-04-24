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Зеленский назвал условия выхода из карантина

24.04.2020 / 09:42
Зеленский назвал условия выхода из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский назвал два условия, при которых начнется плавный выход страны из карантина.

"Плавный выход (Украины из карантина – ред.) начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем наполовину", - сказал он в видеообращении к украинцам в четверг.

Президент указал, что спешка в вопросе возврата к привычному ритму жизни сейчас может быть фатальной.

Зеленский призвал граждан продолжать проявлять терпение, самодисциплину и сохранять спокойствие.

Источник 

коронавирус, карантин, Зеленский
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