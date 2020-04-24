Зеленский: у нас есть четкий план выхода из карантина

Об этом президент сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это верный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения. У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - сообщил Зеленский.

По словам главы государства, плавный выход из карантина начнется из двух ключевых условий.

"Первое: в течение 10-ти дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID менее чем наполовину", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной".

"Дорогие граждане! Мы все с нетерпением действительно ждем того момента, когда сможем вернуться к обычному ритму жизни, сможем свободно ходить на работу, в парки, кинотеатры и рестораны. Но спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной. Поэтому еще немного терпения и самодисциплины. Продолжаем следить за развитием ситуации и, самое главное, сохраняем спокойствие", - призвал Зеленский.

Как сообщалось, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Кабинет министров 22 апреля принял решение продлить действие карантина до 11 мая 2020 года.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, 578 новых за сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек. Выздоровели 504 человека.

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