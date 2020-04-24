Спасатели остановили распространение огня в Чернобыльской зоне

Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на онлайн-брифинге 23 апреля.

"Благодаря мерам, количество очагов горения и их площади в Зоне отчуждения и в Житомирской области продолжают уменьшаться. Так, в зоне отчуждения во всех трех очагах распространения пожаров нет. Силы и средства работают по периметру и в середине очаглв, где это возможно", - заявил он.

Демчук уточнил, что на Житомирщине спасатели ликвидировали два очага огня.

"В Житомирской области на сегодняшнее утро ликвидированы два очага возле сел Бережесть и Гладковичи. Другие локализованные очаги не представляют угрозы, открытый огонь там не наблюдается. Продолжается пролив пеньков и остатков древесины, а также создание минерализованных полос", - добавил он.

Напомним, в Чернобыльской зоне с 4 апреля продолжается ликвидация пожаров. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень. Представители ГСЧС неоднократно подчеркивали, что угрозы для критически важных объектов Зоны отчуждения нет.

На территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

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