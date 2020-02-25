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Китай разрешил здоровым нерезидентам Уханя покинуть карантинный город

25.02.2020 / 15:23
Власти Китая разрешили нерезидентам Уханя покинуть карантинный город в эпицентре вирусной эпидемии в Китае, если у них нет симптомов болезни и они никогда не контактировали с пациентами.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти КНР, данные центра Джона Хопкинса

Ухань, город с населением 11 миллионов человек, был заблокирован с 23 января: власти прекратили транспортное сообщение с городом, чтобы остановить вспышку нового коронавируса.

Однако инфекция продолжает распространяться не только по Китаю, но и по миру.

По последним данным, в мире вирусом COVID 2019 заразились уже 79 360 человек, из них 77 150 человек – на материковой части Китая.

Еще 763 случая подтверждены в Южной Корее, 157 – в Италии, 147 – в Японии, 89 – в Сингапуре, 74 – в Гонконге, 43 – в Иране, 35 – в Таиланде, 35 – в США, 28 – на Тайвани, по 22 – в Малайзии и Австралии, по 16 – в Германии и Вьетнаме, 13 – в Объединенных Арабских Эмиратах.

Умерли от COVID 2019 уже 2 619 человек (2 495 – в провинции Хубей, эпицентре эпидемии).

Выздоровели на данный момент 25 038 человек (из них 16 738 человек – в Хубее).

При этом у троих пассажиров круизного лайнера "Diamond Princess", которые вернулись домой в Израиль и Японию, выявили признаки заражения коронавирусом, хотя тесты на зараженном лайнере показали отрицательный результат, что позволило туристам сойти на берег.

Напомним, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, поселили на 14-дневную обсервацию в медцентре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области, хотя местные жители протестовали проотив этого.

22 февраля у людей, которые находятся в обсервации, отобрали образцы крови, которые отправили в Киев для проверки на коронавирус. Такие анализы будут делать каждые три дня.

Источник

коронавирус, Китай, Ухань
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