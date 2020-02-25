Войти | Зарегистрироваться
16:15

вторник,
25 февраля
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Названа причина аномально теплой зимы

25.02.2020 / 15:54
Арктическая осцилляция удержала холод на Северном полюсе.

Об этом ссобщает Bloomberg со ссылкой на ученых метеорологов

Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветра, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте.

Явление, получившее название "Арктическая осцилляция", имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры, метеорологи говорят, что она редко бывает такой интенсивной, и ее удержание редко длится так долго.

Это загадка, которая требует изучения, почему это произошло и связано ли с изменением климата.

Единственным преимуществом этой зимы является то, что она позволила Арктике вернуть часть льда, который в последние зимы таял.

По данным миссии по изучению климатических изменений Copernicus Climate Change Service, в Европе в январе этого года температура воздуха была на 3,1 градусов выше средней.

Напомним: по данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.

Источник

зима, Арктическая осцилляция, теплая зима
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.