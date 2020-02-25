Названа причина аномально теплой зимы

Об этом ссобщает Bloomberg со ссылкой на ученых метеорологов

Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветра, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте.

Явление, получившее название "Арктическая осцилляция", имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры, метеорологи говорят, что она редко бывает такой интенсивной, и ее удержание редко длится так долго.

Это загадка, которая требует изучения, почему это произошло и связано ли с изменением климата.

Единственным преимуществом этой зимы является то, что она позволила Арктике вернуть часть льда, который в последние зимы таял.

По данным миссии по изучению климатических изменений Copernicus Climate Change Service, в Европе в январе этого года температура воздуха была на 3,1 градусов выше средней.

Напомним: по данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.

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