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Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях - опрос

07.02.2020 / 13:09
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях - опрос
Опрос Источник: Центр информации УПЦ
Участие в опросе займет не более 7 минут, предложены вопросы с вариантами ответов, так и возможность своего ответа

Украинцам предложили принять участие в опросе, который поможет понять религиозные предпочтения.
Хотите высказать свое мнение о том, может ли Церковь сыграть ключевую роль в реинтеграции Донбасса?
Или указать на возможность лучшего будущего для Православия?

Вы можете сообщить о том, кто из Предстоятелей Церквей импонирует больше всех, а кто вызывает антипатию.
Формат предполагает анонимные ответы на вопросы.

Участие в опросе займет не более 7 минут, предложены вопросы с вариантами ответов, так и возможность своего ответа.

«Хотим узнать Ваше мнение о развитии Православия в Украине: что Вам важно, что Вам нужно, что Вам интересно?», - обращаются инициаторы.

Опрос состоит из 28 вопросов, которые касаются как личного отношения респондента к вере, так и включают в себя вопросы, касающиеся взаимодействия Церквей и религий в Украине, их юрисдикционной принадлежности, приемлемости участия Церкви в политических процессах, отношения общественности к межцерковным конфликтам.

Принять участие в опросе можно ЗДЕСЬ.

Источник: Inpress.ua
упц
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