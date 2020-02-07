Зеленский: записи Гончарука заливали с техники "Грошей"

Об этом заявил Владимир Зеленский после посещения шахты "Межиричанская" в Червонограде Львовской области, передает УНИАН

Прямая речь: "К сожалению, у "Грошей" (редакция программы "Гроші" на "1+1" – ред.) обыск из-за того, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил".

По словам президента, ему "очень жаль", что у журналистов обыски, но он не может вмешиваться в расследование.

Напомним: на заседании "Слуги народа" 6 февраля Зеленский сказал депутатам фракции, мол, ему точно известно, что запись разговоров Гончарука монтировали на компьютерах журналистов "плюсов".

Экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко и ведущий "1+1" Александр Дубинский возмутились обысками в здании холдинга. Дубинский сказал - людям безразлично, кто записывал, а важно, что думает премьер, и это работа журналистов публиковать такие данные. Зеленский ему возразил.

15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что "полный профан в экономике". Тот же голос говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" - и ему надо объяснять их.

Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров у Гончарука.

5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве. Обыски также проводились в УДО и у чиновников.

Источник