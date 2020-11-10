Коронаскептикам: маски защищают, не обманывайте себя и других

В Индии - больше 46 тысяч, во Франции - более 38 тысяч инфицированных, в Италии - более 32 тысяч, в Польше - почти 25 тысячи. Счет выявленных случаев за сутки остается на уровне десятков тысяч. Но при этом коронаскептики продолжают утверждать, что меры защиты от болезни, и в частности ношение масок, пока лишние. И это уже не говоря об ограничениях, связанных с карантином. Причем это получает распространение не только среди недовольного, или же конспирологически настроенного населения - некоторые не последние публицисты и СМИ тоже поддерживают такие настроения, перемешивая истину с ложными суждениями так искусно и тонко, что не каждый сможет понять, где истина, а где чистой воды эмоции. Но, к счастью (если здесь можно так выразиться), за 10 месяцев пандемии появилось не одно серьезное научное исследование, которое убеждает: носить маски нужно, и чем больше людей будут это делать - тем лучше будет эффект для нас.

В немецком языке появилось слово понятно всем - «коронаидеотен»!

Едва ли не самое активное движение против ограничений сейчас наблюдается в Германии. 7 ноября в центре Лейпцига (население там достигает более чем полумиллиона) тысячи людей выступали против введенных правительством ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса.

Участников собралось больше, чем ожидалось - больше 20 тысяч, а протестующие не носили маски, не придерживались дистанции. Эту акцию организовал движение Querdenken 711, выступающее против карантина (по данным газеты Berliner Morgenpost, к движению относятся преимущественно сторонники теорий заговора, правые экстремисты и те, кто отрицает существование коронавируса). Эта же организация, как предупредили в Минобразования земли ФРГ Северный Рейн-Вестфалия, спланировала на 9 ноября акции протеста против ношения масок в школах по всей Германии, к которым были привлечены дети.

А за неделю до этого против карантина выступали в Мадриде и других крупных городах Испании. Протестующие жгли мусорные баки, громили витрины магазинов и бросали в силовиков камни и "коктейли Молотова", называя противоэпидемические меры «необоснованными».

Подобные акции в Европе начались еще с конца лета и периодически повторяются до сих пор, несмотря на рост заболеваемости в разы. Один из самых распространенных призывов, который можно услышать во время подобных протестов, звучит так: «Снимайте маски» Такое требование свидетельствует о непонимании элементарных законов (их можно почитать по этой ссылке) и больше напоминает детское топанье ножкой на объяснение родителей, почему не стоит переходить дорогу на красный свет светофора.

Исследования с реальным вирусом: маски для двоих защитят на 90%

За 10 месяцев пандемии ученые из разных стран не раз исследовали, насколько маски могут защищать от коронавируса. Но в конце октября японские ученые впервые представили результаты исследования эффективности масок с использованием не просто спрея, а настоящего вируса SARS-CoV-2. Научный эксперимент провели в лаборатории третьего уровня биозащиты в Институте медицины при Токийском университете, сообщил канал NHK, а его результаты опубликовали в mSphere. Правда, здоровьем людей исследователи решили не рисковать, поэтому использовали два манекена, внутри которых разместили датчики. Один «вдыхал» окружающий воздух, а второй «выдыхал», выделяя вирус вместе со слюной, имитируя покашливание.

Когда тканевую или медицинскую маски надевали на «инфицированного», то есть манекен, который при имитированном разговоре или кашле выпускал вирус, то это снизило передачу частиц вируса незащищенному до 70%.

Когда маска была лишь на манекене, вдыхавшем вирус при имитированной близком разговоре с инфицированным, то оказалось, что защита будет не такой сильной. Тканевая маска защищала на 17%, а трехслойная медицинская маска - на 47%. И только плотно одетый респиратор класса FFP3 защищал надежнее - на 79%. Что ж, защита даже в 17% - все же лучше, чем ничего.

Лучшая защита, конечно, обеспечивался, когда оба манекена были в масках, а особенно, в респитаторах класса FFP3, что защищало на 80-90% ..

Масочный режим может сократить количество заражений на 40%

В несколько иных обстоятельствах проводилось другое показательное исследование. Исследователи Тимо Митце (Дания), Рейнхольд Косфельд, Йоханнес Роде и Клаус Вельде (Германия) доказали эффективность ношения масок на примере города Йена. Там сложилась уникальная ситуация в начале пандемии, поскольку жителей города обязали носить маски в общественном транспорте, магазинах и на рабочих местах еще раньше (6 апреля), чем во всех других регионах Германии (примерно 27 апреля). Конечно, хоть немцы и дисциплинированные люди, выполняли это распоряжение далеко не все. И все же...

Исследователи сравнили ситуацию с распространением вируса в Йене и других городах, имевших такие же исходные данные - примерно такое же количество инфицированных к 6 апреля, плотность населения, средний возраст жителей, соотношение количества врачей и аптек количеству жителей. Для этого были выбраны Росток, Дармштадт и Трир.

Через 20 дней после введения обязательного ношения масок в Йене, оказалось, что это позволило сократить прирост инфицированных до 23% по сравнению с ситуацией в других городах. В целом исследователи пришли к выводу, что введение масочного режима позволило сократить количество заражений ковидом на около 40%.

Группа ученых во главе с профессором Техасского университета A & M, пришла к подобным выводам, сообщало ранее УНН со ссылкой на Medical Xpress. Команда изучала, насколько легко коронавирус передается от человека к человеку. По тенденциям и процедурам смягчения последствий пандемии в Китае, Италии и Нью-Йорке исследователи установили, что использование маски снизило число инфицированных больше чем на 78 тысяч в Италии с 6 апреля по 9 мая и более чем на 66 тысяч в Нью-Йорке с 17 апреля по 9 мая. «Мы делаем вывод, что носить маску "на людях" соответствует наиболее эффективному средству предотвращения передачи от человека к человеку», - сказал один из авторов исследования, профессор Рени Чжан.

А вот углекислого газа «под маской» бояться не надо

Надеемся, что аргументы ученых для нормальных людей все же будут весомее, чем просто призывы сбрасывать маски. Кстати, одной из причин, почему некоторые люди отказывались от масок было то, что маски якобы вызывают интоксикацию углекислым газом, который мы же и выдыхаем. Но ученые развенчали и этот миф. Исследователи из Университета Макмастера в Канаде сделали это очень просто, измерив 25 взрослым (средний возраст: 76,5 года) пульсоксиметром уровень кислорода в крови во время ношения маски, а также до и после. И... не обнаружили никаких признаков гипоксии или сниженного содержания кислорода в крови.

Ношение масок до сих пор остается лучшим методом, чтобы уберечься от коронавируса. Конечно, это не остановит его распространение полностью, но сможет уменьшить темпы и нагрузки на системы здравоохранения, которые, как видим, по всему миру оказались не готовы к такому вызову, как пандемия.

Юлия Горбань, Киев

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