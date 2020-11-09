В Украине могут ввести новый карантин: что известно

Соответствующий проект, который еще обсуждается в правительстве, есть в распоряжении редакции.

Ограничения по всей стране

Из постановления предлагается убрать пункты, которые регламентировали деление Украины на "красную", "оранжевую" и "зеленую" зоны. Также карантинные ограничения больше не будут привязаны к зонам.

Вместо этого по всей территории Украины на период действия карантина, помимо нынешних ограничений по маскам, самоизоляции и т.д., дополнительно хотят запретить:

- массовые мероприятия с участием более 20 человек. На мероприятиях с участием до 20 человек организатор должен обеспечить дистанцию между участниками не менее 1,5 метра. Разрешается проведение спортивных

- мероприятий национальных сборных и команд Украины по олимпийским, неолимпийским и игровым видам спорта;

- работу кинотеатров и театров с заполненностью более 50% мест в зале;

- работу музеев, которые не могут ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров;

- перевозки пассажиров в городском, пригородном, железнодорожном и международном транспорте в количестве большем, чем количество мест для сидения. При этом контроль за обеспечение водителей масками и наличие масок у пассажиров возлагается на перевозчика;

- дискотеки, работу ночных клубов и ресторанов с организацией досуга;

- работу общепитов после 22:00 и до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос);

- размещение посетителей в ресторанах на расстоянии менее 1,5 м между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет, при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему в масках);

- работа заведений, в которых:

нет маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 м;

работники не обеспечены масками;

нет централизованного сбора использованных защитных масок.

- работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений детсадов и школ;

- посещение детсадов и школ, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала.

Также предлагается запретить плановые госпитализации в больницы, кроме осложнений при беременности и родам; помощи онкобольным в специализированных отделениях; паллиативной помощи на стационаре; если перенос госпитализации угрожает жизни и здоровью пациента.

Предполагается, что не смогут работать фитнес-центры и спортзалы, которые не могут ограничить число посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров.

Также будет запрещено посещение мест временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев, а также домов престарелых и других интернатов.

Карантин выходного дня

Кроме того, дополнительно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины на период действия карантина предлагают запретить:

- прием посетителей в барах, ресторанах и кафе;

- работу ТРЦ и прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- прием посетителей объектами сферы торговли и бытовых услуг. Кроме продуктовых магазинов, АЗС, учреждений торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами, а также аптек; предоставления финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений, инкассация и перевозка валютных ценностей; медицинской и ветеринарной практике; СТО и доставки еды.

- работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме кино- и видеосъемки;

работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Часы для пенсионеров

В то же время предлагается субъектам хозяйствования установить период с 10:00 до 12:00 часы посещения для украинцев старше 60 лет. Это касается объектов оптовой и розничной торговли, СТО, почты, страховой деятельности и так далее.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что украинцев не будут штрафовать за отсутствие масок на улице.

Кроме того, ученые спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в Украине к середине ноября.

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