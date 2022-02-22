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5 секретов приготовления вкусных суши

22.02.2022 / 22:15
5 секретов приготовления вкусных суши
Краткий обзор пяти секретов приготовления вкусных суши.

Что вы думаете о японской кухне? Самое любимое блюдо у азиатов — это суши. Если знать все секреты приготовления, даже в домашних условиях у вас получится сделать отличные роллы. Все знают, что самые вкусные суши на поселке котовского в Суши Рис, правда? Мы пообщались с их поварами-сушистами и подготовили пару лайфхаков, которые вы можете использовать в готовке.

Правильный рис — залог успеха

Для приготовления суши не подойдет любой рис, который можно купить в супермаркете. Рекомендуем искать его в специальных отделах "Для суши". Но даже если вы купите правильный рис, его нужно еще и сварить определенным образом. Во-первых, он замачивается и несколько раз промывается под сильным напором воды. Затем его варят до состояния полуготовности и снова промывают. Только после этого рис заливают холодной водой и опять доводят до кипения. Для того чтобы рис легко можно было формировать в роллы, рекомендуем заправить его специальной заправкой, состоящей из рисового уксуса, соли и сахара.

Свежая рыба

Так как мы не будем подвергать рыбу термической обработке, она должна быть максимально свежей. Рекомендуем покупать кусочки в вакуумной упаковке, на которой маркируется не только срок годности, но и дата вылова. Важный совет: рыбу нужно правильно нарезать, чтобы она не испортила роллы. Нарезают кусочки строго одним движением, поэтому вам нужен острый нож. Держать лезвие нужно против волокон под углом примерно 45⁰.

Вкусный сливочный крем-сыр

Вот здесь экономить точно не стоит, так как от качества крем-сыра полностью зависит итоговый вкус блюда. По стандарту, сушисты рекомендуют использовать сыр Филадельфия. В крайнем случае, можно использовать сыр Фета, но вкус все равно будет не такой, как в ресторане.

Не игнорируйте соевый соус и васаби

В составе настоящего соевого соуса всего четыре ингредиента: соевые бобы, соль, пшеница и вода. Все остальное — это подделки. Что касается васаби, его лучше готовить самостоятельно. В том же отделе, что и рис вы можете купить сухой порошок васаби и развести его с водой до нужной консистенции.

Правильно сворачивайте роллы

Для этого профессиональные сушисты используют специальный бамбуковый коврик. Есть еще силиконовые аналоги, но работать ими не так удобно. Лайфхак: чтобы ингредиенты не прилипали к коврику, предварительно лучше застелить его пищевой пленкой. Формируя роллы, сворачивайте коврик плотно.

суши на поселке котовского
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