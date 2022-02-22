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Тренд на «канадские дома» укрепляется: суть и выгода технологии

22.02.2022 / 19:48
Тренд на «канадские дома» укрепляется: суть и выгода технологии
Почему стоимость возведения домов по канадской технологии дешевле? Чем сип панели выгоднее кирпича или шлакоблока? Лучше разобраться, чтобы не ошибиться с выбором технологии строительства дома, в котором планируем комфортно жить поколениями.

Почему стоимость возведения домов по канадской технологии дешевле? Чем сип панели выгоднее кирпича или шлакоблока? Лучше разобраться, чтобы не ошибиться с выбором технологии строительства собственного дома, в котором планируем комфортно жить поколениями больше ста лет.

Как выглядит современный дом?

Начнем с того, что при строительстве домов сейчас мы полностью свободны в выборе – квадратуры, материалов и архитектуры. В советские времена, за которыми многие ностальгируют, были нормативы на строительство, не позволяющие строить слишком большие дома с несколькими спальнями, гаражами на два авто и детскими с санузлом на втором этаже. Таким образом, дома, которые строились в США и Канаде 100 лет назад, у нас не возводились по ряду объективных причин, и это не дань традиции, а вынужденная мера.

Сейчас же ограничений нет, навязанные ими традиции забываются, а границы между странами стираются, – и вот уже образ современного дома приобретает совершенно другие очертания. Примеры вы можете увидеть на сайте любой строительной компании, которая обеспечивает своих клиентов современным и доступным жильем.

Современный дом:

  • Позволяет обеспечить личное пространство каждому члену семьи.
  • Имеет интересную архитектуру, которая часто требует нескольких этажей.
  • Имеет большие открытые пространства для возможности собираться в одном помещении всей семье и гостям.

И само собой, такой дом должен быть доступным для большинства людей со средним доходом, иначе его смогут позволить себе единицы, формируя отдельный класс. Не к этому стремится большинство, мечтая построить уютный дом для своей семьи быстро и поселиться в нем рядом с такими же обычными и открытыми соседями, которые живут в таких же домах.

Из чего строить

Из кирпича получается слишком дорого и долго, из бетонных панелей – не совсем экологично и тоже нескоро, к тому же есть определенные ограничения для больших и высоких конструкций по выбору материала строительства.

Красивые и просторные американские дома строят по давно признанной канадской технологии – готовые панели просто устанавливаются на участке, ускоряя строительство и обеспечивая минимальную нагрузку верхних этажей на фундамент. Иногда строят первый этаж из кирпича или бетонных панелей, а верхние – из сип, поскольку такие конструкции легче.

Современные технологии позволяют создать прочные стены с утеплителем и защитой от вредителей, стойкие ко всем возможным испытаниям. Панели крепятся друг к другу герметично, это сокращает время на сборку и минимизирует человеческий фактор. Изготавливать удобнее, строить проще, в результате цена доступна. Одни плюсы. Примеры готовых работ - на сайте www.sipbud.com.ua.

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