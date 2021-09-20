Войти | Зарегистрироваться
14:51

понедельник,
20 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Электрогриль от Tefal – практичный помощник на кухне

20.09.2021 / 13:59
Электрогриль от Tefal – практичный помощник на кухне
Для тех, кто любит готовить рыбу, мясо, морепродукты, овощи и другие блюда с хрустящей, аппетитной корочкой, полезным приобретением станет практичный бытовой прибор для кухни – грильница Tefal.

Для тех, кто любит готовить рыбу, мясо, морепродукты, овощи и другие блюда с хрустящей, аппетитной корочкой, полезным приобретением станет практичный бытовой прибор для кухни – грильница Tefal. Известный французский производитель предлагает большой выбор моделей, отличающихся ценой и техническими характеристиками. Ознакомиться с доступным ассортиментом и купить электрогриль можно в интернет-магазине Eldorado.

Основные плюсы электрогриля от Tefal: почему стоит его купить

Первое, что сложно не заметить, – это стильный дизайн, который характерен для всех моделей. Он гармонично дополнит любой интерьер. Благодаря компактным размерам всегда найдется место для размещения устройства даже на малогабаритной кухне.

Производитель позаботился о том, чтобы грильницы были не только удобными, но еще и безопасными в использовании. Управление интуитивно понятное, поэтому сложностей с эксплуатацией не возникнет.

Любая модель электрогриля от Tefal экономно потребляет электричество, после завершения цикла приготовления, информирует об этом с помощью звукового сигнала.

Отдельного упоминания заслуживают функциональные возможности. У каждой модели может быть разное количество режимов работы (автоматических программ – не более 9). С помощью электрогриля можно не только жарить, но и выпекать, разогревать. Также он способен в автоматическом режиме определять толщину стейка. Эта функция пригодится новичкам, которые только начинают осваивать кулинарное искусство.

Также к преимуществам необходимо отнести наличие:

  • съемных панелей, имеющих износостойкое антипригарное покрытие;
  • предотвращающих скольжение ножек;
  • большой жарочной поверхности.

Нюансы использования

Грильницы от Tefal используются для прожарки блюд до разных уровней: от rare до well-done. Для контроля готовности на ручках приборов находятся специальные индикаторы. Они информируют о том, насколько сильно прожарился продукт. Разобраться со спецификой использования удобного кухонного прибора можно при помощи понятных пиктограмм. Есть возможность регулировать температурный режим.

Приготовление начинается с размещения продуктов на рабочей поверхности устройства, которые необходимо прикрыть крышкой, а затем выбрать подходящую программу.

Электрогрильницы оснащены ребристыми пластинами. Благодаря их наличию удобно готовить мясо. Они оставляют на нем аппетитные румяные полоски и позволяют стекать жиру.

грильница Tefal
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.