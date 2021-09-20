Электрогриль от Tefal – практичный помощник на кухне

Для тех, кто любит готовить рыбу, мясо, морепродукты, овощи и другие блюда с хрустящей, аппетитной корочкой, полезным приобретением станет практичный бытовой прибор для кухни – грильница Tefal. Известный французский производитель предлагает большой выбор моделей, отличающихся ценой и техническими характеристиками. Ознакомиться с доступным ассортиментом и купить электрогриль можно в интернет-магазине Eldorado.

Основные плюсы электрогриля от Tefal: почему стоит его купить

Первое, что сложно не заметить, – это стильный дизайн, который характерен для всех моделей. Он гармонично дополнит любой интерьер. Благодаря компактным размерам всегда найдется место для размещения устройства даже на малогабаритной кухне.

Производитель позаботился о том, чтобы грильницы были не только удобными, но еще и безопасными в использовании. Управление интуитивно понятное, поэтому сложностей с эксплуатацией не возникнет.

Любая модель электрогриля от Tefal экономно потребляет электричество, после завершения цикла приготовления, информирует об этом с помощью звукового сигнала.

Отдельного упоминания заслуживают функциональные возможности. У каждой модели может быть разное количество режимов работы (автоматических программ – не более 9). С помощью электрогриля можно не только жарить, но и выпекать, разогревать. Также он способен в автоматическом режиме определять толщину стейка. Эта функция пригодится новичкам, которые только начинают осваивать кулинарное искусство.

Также к преимуществам необходимо отнести наличие:

съемных панелей, имеющих износостойкое антипригарное покрытие;

предотвращающих скольжение ножек;

большой жарочной поверхности.

Нюансы использования

Грильницы от Tefal используются для прожарки блюд до разных уровней: от rare до well-done. Для контроля готовности на ручках приборов находятся специальные индикаторы. Они информируют о том, насколько сильно прожарился продукт. Разобраться со спецификой использования удобного кухонного прибора можно при помощи понятных пиктограмм. Есть возможность регулировать температурный режим.

Приготовление начинается с размещения продуктов на рабочей поверхности устройства, которые необходимо прикрыть крышкой, а затем выбрать подходящую программу.

Электрогрильницы оснащены ребристыми пластинами. Благодаря их наличию удобно готовить мясо. Они оставляют на нем аппетитные румяные полоски и позволяют стекать жиру.