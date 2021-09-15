Войти | Зарегистрироваться
11:34

среда,
15 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Sneaker Studio: только брендовые кроссовки

15.09.2021 / 11:17
Sneaker Studio: только брендовые кроссовки
Самые востребованные и удобные кроссовки из магазина Sneaker Studio. Приятные цены. Доставка по Киеву и Украине.

Кроссовки – вещь практичная и универсальная, именно поэтому они не теряют своей актуальности. Приобрести их можно в Sneaker Studio – переходите по ссылке https://sneakerstudio.com.ua/ и вы попадете в мультибрендовый интернет-магазин кроссовок, который поставляет только оригинальную продукцию брендов Adidas, Nike, New Balance, Reebok, Puma, UGG, Vans и др.

Использовать кроссовки можно не только для похода в фитнес-центр, но и в повседневной жизни. Они хорошо миксуются с джинсами, неплохо смотрятся и в сочетании с классикой – пальто, костюмами. Особенно, если это не какие-то ноунейм кроссы, а самые что ни на есть брендовые – такие и смотрятся эффектнее, и служат дольше.

Хотите выглядеть оригинально и стильно – запомните название этого магазина. Здесь, в Sneaker Studio, вы сможете приобрести не только брендовую обувь, но и одежду.

Разбираем бренды: какие кроссовки самые удобные

Самые удобные фирменные кроссовки принадлежат производству следующих брендов.

Adidas

При создании кроссовок компания учла опыт и отзывы тысяч профессиональных спортсменов. В итоге получились модели с подошвой, гарантирующей мягкую, удобную и легкую амортизацию. Технология Boost обеспечивает возврат энергии, износостойкость такой подошвы превышает аналоги из EVA. Верх кроссовка плотно облегает ногу за счет анатомического кроя. А классическая шнуровка с плоскими шнурками обеспечивает надежную фиксацию на ноге и комфортную посадку.

Asics

Ищете вариант, удобный для ходьбы, обратите внимание на модель Gel Kayano. Они не мягкие и не чрезмерно упругие. В области носка достаточно места для пальцев, в области пятки расположена специальная клипса, которая обеспечивает максимально надежную фиксацию пятки. Любителям винтажного стиля советуем рассмотреть для покупки кроссовки Asics Tiger – именно в Sneaker Studio вы сможете купить брендовые кроссовки с доставкой по Киеву и Украине по приятной цене.

Converse

Удобный повседневный вариант, верх которого выполнен из крепкого канваса с люверсами. Все гениальное просто.

Nike

Обратите внимание на обувь этого бренда. Изготавливается она из хорошего материала – кожи, замши, сеточки, устойчивой к истиранию. Подошва тоже неубиваемая. В результате получаются практичные и долговечные кроссы.

Puma

В широкой линейке моделей из натуральной кожи, замши и синтетических материалов, любой сможет найти вариант по душе. В ассортименте магазина имеются кроссовки для мужчин, женщин, детей. В них можно бегать, гулять – подошва оригинальной Puma не изнашивается даже после длительной эксплуатации.

Заходите на сайт Sneaker Studio – здесь продается оригинальная продукция известных брендов без наценок. Оставаться на стиле может каждый!

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 сентября
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.