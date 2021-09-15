Sneaker Studio: только брендовые кроссовки

Кроссовки – вещь практичная и универсальная, именно поэтому они не теряют своей актуальности. Приобрести их можно в Sneaker Studio – переходите по ссылке https://sneakerstudio.com.ua/ и вы попадете в мультибрендовый интернет-магазин кроссовок, который поставляет только оригинальную продукцию брендов Adidas, Nike, New Balance, Reebok, Puma, UGG, Vans и др.

Использовать кроссовки можно не только для похода в фитнес-центр, но и в повседневной жизни. Они хорошо миксуются с джинсами, неплохо смотрятся и в сочетании с классикой – пальто, костюмами. Особенно, если это не какие-то ноунейм кроссы, а самые что ни на есть брендовые – такие и смотрятся эффектнее, и служат дольше.

Хотите выглядеть оригинально и стильно – запомните название этого магазина. Здесь, в Sneaker Studio, вы сможете приобрести не только брендовую обувь, но и одежду.

Разбираем бренды: какие кроссовки самые удобные

Самые удобные фирменные кроссовки принадлежат производству следующих брендов.

Adidas

При создании кроссовок компания учла опыт и отзывы тысяч профессиональных спортсменов. В итоге получились модели с подошвой, гарантирующей мягкую, удобную и легкую амортизацию. Технология Boost обеспечивает возврат энергии, износостойкость такой подошвы превышает аналоги из EVA. Верх кроссовка плотно облегает ногу за счет анатомического кроя. А классическая шнуровка с плоскими шнурками обеспечивает надежную фиксацию на ноге и комфортную посадку.

Asics

Ищете вариант, удобный для ходьбы, обратите внимание на модель Gel Kayano. Они не мягкие и не чрезмерно упругие. В области носка достаточно места для пальцев, в области пятки расположена специальная клипса, которая обеспечивает максимально надежную фиксацию пятки. Любителям винтажного стиля советуем рассмотреть для покупки кроссовки Asics Tiger – именно в Sneaker Studio вы сможете купить брендовые кроссовки с доставкой по Киеву и Украине по приятной цене.

Converse

Удобный повседневный вариант, верх которого выполнен из крепкого канваса с люверсами. Все гениальное просто.

Nike

Обратите внимание на обувь этого бренда. Изготавливается она из хорошего материала – кожи, замши, сеточки, устойчивой к истиранию. Подошва тоже неубиваемая. В результате получаются практичные и долговечные кроссы.

Puma

В широкой линейке моделей из натуральной кожи, замши и синтетических материалов, любой сможет найти вариант по душе. В ассортименте магазина имеются кроссовки для мужчин, женщин, детей. В них можно бегать, гулять – подошва оригинальной Puma не изнашивается даже после длительной эксплуатации.

Заходите на сайт Sneaker Studio – здесь продается оригинальная продукция известных брендов без наценок. Оставаться на стиле может каждый!